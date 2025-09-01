¥ª¥¦¥¬¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¡ÖOPPO¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤ÎÂè8ÃÆ¤ò9·î10Æü¤Þ¤Ç¼Â»ÜÃæ¡ª¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¸ò´¹¤ä³°Áõ¸ò´¹¤¬³ä°ú¤Ë¡£¥á¡¼¥«¡¼ÈÇ¤È³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ëÈÇ¤¬ÂÐ¾Ý
|¥ª¥¦¥¬¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¡ÖOPPO¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤ò8·î30Æü¡Á9·î10Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¡ªReno9 A¤Ê¤É¤ÎÅÅÃÓ¸ò´¹¤¬¤ªÆÀ¤Ë
¥ª¥¦¥¬¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Êµì¡§¥ª¥Ã¥Ý¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Ï30Æü¡¢Æ±¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖOPPO¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¾¦ÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖOPPOÀ½ÉÊ¤ò¤â¤Ã¤ÈÄ¹¤¯»È¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ÆÄ¹¤é¤¯°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤µ¤é¤ËÄ¹¤¯»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ÖOPPO¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤ÎÂè8ÃÆ¤ò2025Ç¯8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é9·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ýµ¡¼ï¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¸ò´¹¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï5GÂÐ±þ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¡ÖOPPO Reno7 A¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö[[OPPO Reno9 A]]¡×¡¢¡ÖOPPO A55s 5G¡×¡¢¡ÖOPPO A77¡×¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¥ª¡¼¥×¥ó»Ô¾ì¸þ¤±¥á¡¼¥«¡¼ÈÇ¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖSIM¥Õ¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¡×¡Ë¡ÖOPPO Reno7 A¡Ê·¿ÈÖ¡§CPH2199¡Ë¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö[http://s-max.jp/tag/CPH2523[OPPO Reno9 A¡Ê·¿ÈÖ¡§CPH2523¡Ë]]¡×¡¢¡ÖOPPO A55s 5G¡Ê·¿ÈÖ¡§CPH2309¡Ë¡×¡¢¡ÖOPPO A77¡Ê·¿ÈÖ¡§CPH2385¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ìÅÅÃÓ¥Ñ¥Ã¥¯¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡Ë¤Î¸ò´¹¤¬OPPO Reno7 A¤ª¤è¤ÓOPPO Reno9 A¡¢OPPO A55s 5G¤Ç¤ÏÄÌ¾ï9,500±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë¤Î¤È¤³¤í¤ò2,500±ß³ä°ú¤Î7,000±ß¡¢OPPO A77¤Ç¤ÏÄÌ¾ï11,500±ß¤Î¤È¤³¤í¤ò2,500±ß³ä°ú¤Î9,000±ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿ÄÉ²ÃÆÃÅµ¤È¤·¤ÆOPPO½ãÀµÊÝ¸î¥±¡¼¥¹¤Þ¤¿¤ÏOPPO½ãÀµUSB¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¡¢ÄÉ²ÃÆÃÅµ¤Ï¥±¡¼¥¹¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ê¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥±¡¼¥¹¤ÏÆ±º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»î¶¡ÉÊ¤ÈÆ±Åù¤Î¿·ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢KDDI¤ª¤è¤Ó²Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ¡Ê·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Öau¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖUQ mobile¡×¤ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖSoftBank¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖY!mobile¡×¡Ë¤¬ÈÎÇä¤·¤¿À½ÉÊ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¤¬¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤¬ÈÎÇä¤·¤¿À½ÉÊ¤ÏÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ØOPPO¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¦¥£¡¼¥¯¡ÙÂèÈ¬ÃÆ📢— OPPO Japan (@OPPOJapan) August 30, 2025
ÂÐ¾Ýµ¡¼ï¤Î½¤Íý¤¬¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ëÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³«ºÅ✨ ¡ ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¸ò´¹³ä°ú🔋
¢ ²èÌÌ+ÇØÌÌ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å✨
£ ¢+¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÇÄÉ²Ã³ä°ú🎉
¤µ¤é¤Ë¡Ú½ãÀµÉÕÂ°ÉÊÆÃÅµ🎁¡Û¤â¡ª
Ä¹¤¯²÷Å¬¤Ë»È¤¤¤¿¤¤Êý¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ë°ú¤·Ñ¤®¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹💁¡Ä
OPPO¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¦¥£¡¼¥¯¤Ï¡ÖOPPOÀ½ÉÊ¤ò¤â¤Ã¤ÈÄ¹¤¯»È¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ÆÄ¹¤é¤¯°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤µ¤é¤ËÄ¹¤¯»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆÃÅµ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¡¢Âè8ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤ÏÅÅÃÓ¥Ñ¥Ã¥¯¸ò´¹¤¬¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢¿·¤¿¤Ë¥¹¥Þ¥ÛÁ´µ¡¼ï¤Ç³°Áõ¸ò´¹¤¬¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë³°Áõ¸ò´¹¤ÈÅÅÃÓ¥Ñ¥Ã¥¯¸ò´¹¤òÆ±»þ¤Ë¿½¤·¹þ¤à¤È2,000±ß¤¬³ä¤ê°ú¤«¤ì¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤âÄÉ²ÃÆÃÅµ¤È¤·¤ÆOPPO½ãÀµÊÝ¸î¥±¡¼¥¹¤Þ¤¿¤ÏOPPO½ãÀµUSB¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¿½¹þ¼ê½ç¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¤Ê¤ª¡¢½¤ÍýÈñÍÑ¤Î»ÙÊ§ÊýË¡¤ÏÊÖÁ÷»þ¤ÎÂå¶â°ú´¹¡Ê¸½¶â¤Î¤ß¡Ë¤Ç¡¢Âå°ú¤¼ê¿ôÎÁ¤Ï¥ª¥¦¥¬¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿½¤Íý´ü´Ö¤ÏÄÌ¾ï5±Ä¶ÈÆü°ÊÆâ¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼õÉÕ¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢ÂåÂØµ¡¤ÎÂß½Ð¤·¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß½¤Íý¤Ï¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸«ÀÑ¤êÈ¯À¸»þ¤Ë¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÝ¾Ú´ü´Ö³°¤Î¾ì¹ç¤Ï4,500±ß¤ÎÅÀ¸¡ºî¶ÈÈñÍÑ¤¬À¸¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï´ü´ÖÆâ¤ËOPPO½¤Íý¥»¥ó¥¿¡¼°¸¤ÆÈ¯Á÷Ê¬¤¬Å¬ÍÑÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡ËÂÐ¾Ý¤Î´ü´Ö¡¦µ¡¼ï¡¦ÆâÍÆ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡ËÅÔ¹ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö½¤Íý¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¡×¡Ê https://support.oppo.com/jp/answer/?aid=2168298 ¡Ë¤è¤ê½¤Íý¤Î¿½¹þ¤ßÊýË¡¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë¿½¹þ»þ¤Î°ÍÍêÆâÍÆ¡ÊÉÔ¶ñ¹çÆâÍÆ¡Ë¤Ë¡Ö¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅ¬ÍÑ´õË¾¡×¤È½ñ¤Åº¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸«ÀÑÏ¢Íí¤ò¾ÊÎ¬¤·¤ÆºÇÃ»¤ÇÂÐ±þ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê4¡Ë°ÍÍêÀ½ÉÊ¤ª¤è¤Ó³Æ¿½¹þÊýË¡ÊÌ¤ËÉ¬Í×½ñÎà¤òÆ±º¤·¤ÆOPPO½¤Íý¥»¥ó¥¿¡¼°¸¤ËÈ¯Á÷¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¹ØÆþ¾ÚÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍÑ°Õ¤¬º¤Æñ¤Ê¾ì¹ç¤ÏÆ±ºÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý°Ê³°¤Î½¤Íý¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¡Ê¶â³Û¤¬¾åµ¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¡Ë¤ÏÊÌÅÓ¥á¡¼¥ë¤Ë¤Æ¸«ÀÑ¤ê¤ÎÏ¢Íí¤¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
|µ¡¼ïÌ¾
|ÄÌ¾ï²Á³Ê
|¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó²Á³Ê
|³ä°ú³Û
|OPPO Reno7 A
|9,500±ß
|7,000±ß
|2,500±ß³ä°ú
|OPPO Reno9 A
|9,500±ß
|7,000±ß
|2,500±ß³ä°ú
|OPPO A55s 5G
|9,500±ß
|7,000±ß
|2,500±ß³ä°ú
|OPPO A77
|11,500±ß
|9,000±ß
|2,500±ß³ä°ú
|µ¡¼ïÌ¾
|¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¸ò´¹²Á³Ê
|ÇØÌÌ¥«¥Ð¡¼¸ò´¹²Á³Ê
|¥Õ¥ì¡¼¥à¸ò´¹²Á³Ê
|OPPO Reno7 A
|10,000±ß
|8,000±ß
|¡¼
|OPPO Reno9 A
|14,000±ß
|8,000±ß
|¡¼
|OPPO Reno10 Pro 5G
|36,600±ß
|9,500±ß
|¡¼
|OPPO Reno11 A
|20,000±ß
|8,000±ß
|¡¼
|OPPO Reno13 A
|20,000±ß
|8,000±ß
|¡¼
|OPPO Reno14 5G
|35,000±ß
|10,000±ß
|¡¼
|OPPO A55s 5G
|7,500±ß
|8,000±ß
|¡¼
|OPPO A77
|8,800±ß
|6,000±ß
|5,500±ß
|OPPO A79 5G
|11,800±ß
|6,000±ß
|5,500±ß
|OPPO A3 5G
|15,000±ß
|8,000±ß
|5,500±ß
|OPPO A5x
|7,000±ß
|5,500±ß
|5,500±ß
|OPPO Find X8¢¨1
|44,200±ß
|12,750±ß
|¡¼
|µ¡¼ïÌ¾
|¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¸ò´¹²Á³Ê
|¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¸ò´¹²Á³Ê
|³ä°ú³Û
|¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó²Á³Ê¡Ê¹ç·×¡Ë
|OPPO Reno7 A
|10,000±ß
|7,000±ß¢¨2
|2,000±ß³ä°ú
|15,000±ß
|OPPO Reno9 A
|14,000±ß
|7,000±ß¢¨2
|2,000±ß³ä°ú
|19,000±ß
|OPPO Reno10 Pro 5G
|36,600±ß
|11,500±ß
|2,000±ß³ä°ú
|46,100±ß
|OPPO Reno11 A
|20,000±ß
|11,500±ß
|2,000±ß³ä°ú
|29,500±ß
|OPPO Reno13 A
|20,000±ß
|11,500±ß
|2,000±ß³ä°ú
|29,500±ß
|OPPO Reno14 5G
|35,000±ß
|11,500±ß
|2,000±ß³ä°ú
|44,500±ß
|OPPO A55s 5G
|7,500±ß
|7,000±ß¢¨2
|2,000±ß³ä°ú
|12,500±ß
|OPPO A77
|8,800±ß
|9,000±ß¢¨2
|2,000±ß³ä°ú
|15,800±ß
|OPPO A79 5G
|11,800±ß
|11,500±ß
|2,000±ß³ä°ú
|21,300±ß
|OPPO A3 5G
|15,000±ß
|11,500±ß
|2,000±ß³ä°ú
|24,500±ß
|OPPO A5x
|7,000±ß
|11,500±ß
|2,000±ß³ä°ú
|16,500±ß
|OPPO Find X8¢¨1
|44,200±ß
|9,775±ß
|2,000±ß³ä°ú
|51,975±ß
¢¨2 ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ê1¡ËÅ¬ÍÑ²Á³Ê¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢OPPO¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¦¥£¡¼¥¯¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÄÌ¾ï¤Î½¤Íý²Á³Ê¤Ï¡ØOPPO¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥¹¥Ú¥¢¥Ñ¡¼¥Ä²Á³Ê - ½¤Íý²Á³Ê | ¥ª¥Ã¥Ý¡Ù¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿Æ±¼Ò¤Ç¤Ïº£²ó¤Ï°ìÉôµ¡¼ï¸ÂÄê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤ò¸µ¤Ëº£¸å¤âÆ±ÍÍ¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¼Â»Ü¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤´°ÍÍêÆâÍÆ°Ê³°¤Î¸Î¾ã¸Ä½ê¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢°ìÎ§½¤Íý¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÎã¡§¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¸ò´¹°ÍÍê¤ÎÃ¼Ëö¤Ë²èÌÌ³ä¤ì¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Æ±»þ¤Ë½¤Íý¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¡¦½½Ê¬¤Ê¼õÉÕÂÎÀ©¤ª¤è¤Óºß¸Ë³ÎÊÝ¤ËÅØ¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¿½¹þ¤ß¿ô¤Ë¤è¤ê¤ª»þ´Ö¤òÄºÂ×¤¹¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢ÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦½¤Íý¤ËÅö¤¿¤êÃ¼Ëö¥Ç¡¼¥¿¤ª¤è¤ÓeSIM¤Ï¾Ãµî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢É¬Í×¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò»öÁ°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡¢³Æ½¤Íýµ¬Ìó¤ª¤è¤ÓÃí°Õ»ö¹à¤¬Å¬ÍÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½¤Íý¤ª¿½¤·¹þ¤ß¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
OPPO¸ø¼°³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹
µ»ö¼¹É®¡§memn0ck
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë smaxjp on Twitter
¡¦S-MAX - Facebook¥Ú¡¼¥¸
¡¦OPPO Reno7 A ´ØÏ¢µ»ö°ìÍ÷ - S-MAX¡Ë
¡¦OPPO A54 5G ´ØÏ¢µ»ö°ìÍ÷ - S-MAX¡Ë
¡¦OPPO A55s 5G ´ØÏ¢µ»ö°ìÍ÷ - S-MAX¡Ë
¡¦OPPO A77 ´ØÏ¢µ»ö°ìÍ÷ - S-MAX¡Ë
¡¦OPPO¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¦¥£¡¼¥¯¡Ê2025.06¡Ë | ¥ª¥Ã¥Ý
¡¦OPPO¸ø¼°¥µ¥¤¥È | ¥ª¥Ã¥Ý