À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ë¤·¤ÆÄ¶¥»¥ì¥Ö¤Ê´Ä¶­¤Ç°é¤Ã¤¿½÷À­¤¬¡¢¶Ã¤­¤ÎÍÄ¾¯´ü¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¹ðÇò¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÈþ¤·¤¯À®Ä¹¤·¤¿¸½ºß¤Î»Ñ¡õ¶¯ÅðÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿£´SLDK¤Î¼Â²ÈABEMA¤Ë¤Æ8·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù#85¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤«¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ª¶â»ý¤Á¡ª¹ë²÷¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÍµÊ¡¤Ê²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿Êý¡¹¤¬ÅÐ¾ì¡£Ãæ¤Ç¤âÀ¸¿è¤Î¤ª¾îÍÍ¡¦¾¾Èøº»Ìë¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¾ìÌÌ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¾¾Èø¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍÄ