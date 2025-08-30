空母に発着した最大の飛行機とは？空母での運用を前提としていない大型の陸上機が空母で使われたハナシといえば、第二次世界大戦でアメリカが日本本土を初空襲した、いわゆる「ドゥーリトル（ドーリットル）空襲」での、B-25「ミッチェル」爆撃機が有名でしょう。【4発機デケェ!!】空母から飛び立つKC-130Fをいろんなアングルから（写真）日本近海まで来た空母「ホーネット」から、アメリカ陸軍航空軍所属のB-25双発爆撃機16機が