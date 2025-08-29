Image: PLOWS こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。外出先のカフェでも、出張先のホテルでも…。お気に入りのボールペンたちを整然と並べた瞬間、机は小さな書斎に早変わりします。そんな理想を叶えてくれるのがPLOWSのロールペンケース 「dritto Pen roll L」。上質なイタリアンレザーの香りと共に、創造的な時間をどこへでも携えてみませんか？