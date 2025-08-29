「ピーターラビット(TM)イングリッシュガーデン」に新エリア追加で絵本の世界が完成！8万株の花まつりも開催
イギリス湖水地方が舞台の絵本「ピーターラビット(TM)のおはなし」をテーマにした「ピーターラビット(TM)イングリッシュガーデン」(山梨県南都留郡)に、絵本ファン待望の新展開が！2025年8月30日(土)から始まる「虹の花まつり2025」にあわせて、愛らしいキャラクターたちの新エリア7作品が追加され、ついに絵本シリーズ全23巻がそろった。
【画像】富士芝桜まつりで人気だったフォトスポットも！園内の様子を見る
■富士山×ピーターラビットの世界が楽しめる英国式庭園
春の「富士芝桜まつり」でおなじみの富士本栖湖リゾートにある「ピーターラビット(TM)イングリッシュガーデン」は、関東最大級の英国式庭園。イギリス人ガーデンデザイナーのマーク・チャップマン氏が手がけた庭園には、約300種類の草木や花々が咲き誇る。園内には、富士山とピーターと一緒に撮影することができるスポットがあるほか、カフェ、ギャラリー、ショップなど、絵本シリーズの世界観を存分に味わえる施設が充実！2025年4月から11月24日(振休)まで営業している。
■絵本の世界がついに完成！新たに7作品が仲間入り
庭園内の竜神池のほとりに広がる木々に囲まれた小径「ストーリートレイル」に、今回、新たに7作品のかわいらしいシーンが追加され、ついに全23巻の絵本シリーズが勢ぞろいした。
新たに追加された「いじのわるいうさぎのおはなし」からは、心優しいうさぎのにんじんを横取りした意地悪うさぎに向かって、猟師が鉄砲を撃つ衝撃的なシーンが……！さらに、犬のピクルスや猫のジンジャーといった個性豊かなキャラクターたちも新たに仲間入りし、まるで絵本のページをめくるような感覚で散策できる。
〈追加作品〉
「あひるのジマイマのおはなし」
「つまさきティミーのおはなし」
「かえるのジェレミーのおはなし」
「ジンジャーとピクルスのおはなし」
「こぶたのロビンソンのおはなし」
「いじのわるいうさぎのおはなし」
「ちっちゃなねずみふじんのおはなし」
■おさんぽウォークラリーでより深くピーターの世界を体験
この秋から「ピーターラビット(TM)ストーリートレイルのおさんぽ」というウォークラリーイベントもスタート。園内を巡りながらスタンプを集めたり、全3種類のクロスワードパズルに挑戦したり、ただ見るだけではない参加型の楽しみ方ができるようになった。
参加料500円とお手頃価格なのもうれしいポイント。参加者には、ここでしか手に入らないウォークラリーブックとオリジナルクリアブックカバーがプレゼントされる。期間は2025年11月24日(振休)のイングリッシュガーデン営業終了まで。
■富士山×8万株の花絨毯！秋限定の絶景を満喫
2025年8月30日(土)から10月13日(祝)まで開催される「虹の花まつり2025」では、標高約1000メートルの涼しい高原に、10品種約8万株の花々が咲き誇る。なかでも注目したいのがバイカラー(2色咲き)品種。花が咲き進む過程で色が変わるバイカラーの不思議な魅力を、ぜひ間近で観察してみて。
ルドベキアやプレーリーサンなど秋の花々が富士山を背景に広がる光景は、まさに絶景の一言。「Mt. FUJI オブジェ」や「虹色の海を旅する小舟」といったフォトスポットも健在で、春の芝桜とはまた違った、秋ならではの色彩豊かな花畑が訪れる人を魅了する。
■お得に楽しむチケット情報
賢く楽しむなら前売りチケットがおすすめ。公式サイトから前日までに購入すれば、大人700円(通常より300円お得)、小人300円(通常より200円お得)で入園できる。
富士山の雄大な景色と8万株の花々、そして愛らしいキャラクターたちが待つ絵本の世界へ、この秋ぜひ足を運んでみて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
BEATRIX POTTER(TM) (C) FrederickWarne ＆ Co.,2025
