昨年10月に現役を引退した元JRA騎手の藤田菜七子（28）が、8月28日に門別競馬場で行われたブリーダーズゴールドカップの出走馬入場で誘導馬に騎乗した。【動画】誘導馬に騎乗する藤田菜七子…ブリーダーズGC現役時代と変わらぬ姿で登場ブリーダーズGCで誘導馬に騎乗した藤田菜七子元騎手 (C)Hiroki Homma藤田さんは濃紺のジャケットに白のパンツという爽やかな装いで登場。跨ったメジロゴゼンのゼッケンには、自身の名前と愛称