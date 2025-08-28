湯浅は最短での復帰28日のプロ野球公示で阪神は4人を入れ替えた。ニック・ネルソン投手と湯浅京己投手を1軍昇格。昨日プロ初勝利を挙げた早川太貴投手、岡留英貴投手が登録を抹消された。湯浅は今季33試合に登板し、防御率2.15。17日に登録を抹消され、最短で復帰した。育成ドラフト3位で入団し、7月13日に支配下登録された早川は前日のDeNA戦（横浜スタジアム）でプロ初先発し、5回無失点で初勝利を挙げていた。また、DeNA