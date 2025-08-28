夏は夜も暑い日が多く、寝苦しくなりがちな季節です。やはり夏は他の季節と比べて睡眠不足になりやすいのでしょうか。夏に睡眠不足だった場合、秋以降に及ぼす影響や、睡眠を通じて夏の疲れを上手に取るコツなどについて、上級睡眠健康指導士の山本智子さんに聞きました。夏は「メラトニン」の分泌が抑制され睡眠不足になりやすいQ.そもそも、夏は他の季節に比べて睡眠時間が不足しがちなのはなぜなのでしょうか。山本さん「1年