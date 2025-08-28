阪神・熊谷が好守を披露■阪神 2ー1 DeNA（27日・横浜）阪神・熊谷敬宥内野手が衝撃の好守を披露した。27日に横浜スタジアムで行われたDeNA戦で痛烈な当たりをジャンプしてキャッチ。SNSでは「忍者すぎるて」「これが控えかよ」と驚きの声が上がった。この日、「6番・遊撃」で出場し、2回の守備だった。オースティンの左翼へ抜けそうな痛烈なライナーにタイミングを合わせてジャンプ。空中でキャッチしそのまま受け身を取る形