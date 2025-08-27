【MLB】ドジャース6ー3レッズ（8月26日・日本時間27日／ロサンゼルス）【映像】大谷、打席で突然動かなくなる8月26日（日本時間8月27日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対シンシナティ・レッズの一戦で、ドジャース・大谷翔平が見せたユニークな姿が話題となっている。8回裏・ドジャースの攻撃、2死走者なしの場面で打席に立った1番・大谷は、4番手コナー・フィリップスに対し、カウント1-2とすると、勝負の4球目は