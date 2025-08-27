クリスティアン・プリシッチに続くアメリカのスター選手になると思われた若き逸材が躓いている。今夏にドルトムントを離れることになったのは、22歳のアメリカ代表MFジョバンニ・レイナだ。レイナは2020年に17歳と11ヶ月でアメリカ代表デビューを果たすなど、10代の頃から期待されてきたタレントだ。同年にはドルトムントのトップチームに昇格することになり、ドルトムントといえばアメリカ代表の先輩であるプリシッチもブレイクし