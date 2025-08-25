【チョコエッグ（星のカービィ）】 8月25日 発売 価格：300円（税別） フルタ製菓は、玩具付き菓子「チョコエッグ（星のカービィ）」を8月25日に発売する。価格は300円（税別）。 卵型のチョコの中にカプセルが入った玩具付きチョコレート菓子「チョコエッグ」に「星のカービィ」が登場。カプセルを開けると組み立て式のフィギュアが出てくる。