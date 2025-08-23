女優の青谷優衣が、美しい最新ショットを披露した。２３日までにインスタグラムを更新し「髪切ってカレー食べて国宝観た。最高の休日」とルンルン。夏らしいショートヘア。おいしそうにカレーを食べる姿もアップした。夫は２０２４年９月で現役を引退した鍵谷陽平元投手。日本ハムと巨人でプレーした。７月２８日の投稿では「夫と美容室デート」と記し、鍵谷さんと撮影した楽しそうな２ショットを披露した。青谷は２０１０年