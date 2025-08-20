秋田新幹線＝JR秋田駅秋田県仙北市は20日、大雨により市内を流れる桧木内川が氾濫したとして、周辺の西木町上桧木内地区に緊急安全確保を出した。流木などが道路をふさぎ13世帯の26人が家屋などに取り残されたが、全員の安全が確認されている。県は同市に災害救助法の適用を決めた。JR東日本によると、秋田新幹線は大曲―秋田間の上下線で運転を見合わせた。21日も盛岡―秋田間の上下線で始発から同日昼ごろまで運転を見合わせ