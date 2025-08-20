元SKE48の須田亜香里が、8月19日放送の『踊る!さんま御殿!!』（日本テレビ系）で、驚きの生活実態を告白。なにわ男子・西畑大吾らをドン引きさせるなど、話題となっている。「現在33歳の須田さんですが、『自立できないことが悩み』と明かしました。明石家さんまさんから『知らんがな!』と突き放されるなか、この後、次々と衝撃的なエピソードを披露したのです」（芸能記者）彼女によれば、地元・名古屋に住む両親がいまも変わ