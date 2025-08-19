国際サッカー連盟(FIFA)は現在、クラブワールドカップの改革に向けて水面下で検討を進めているようだ。イギリス『ガーディアン』が現地時間17日に伝えている。クラブW杯は今夏、アメリカで第1回大会が行われ、チェルシーが優勝。総額10億ドルの賞金額でも大きな話題を呼び、日本から出場した浦和レッズも955万ドルの参加賞金を獲得していた。そうしたなか、FIFAはクラブW杯のさらなる改革に乗り出しており、隔年開催と参加ク