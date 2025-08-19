香港の博物館のモニターに表示された香港国家安全維持法施行5年の宣伝＝6月（共同）【香港共同】香港政府ナンバー2の政務官、陳国基氏は18日、香港国家安全維持法（国安法）違反の疑いで指名手配されている香港人を英国とオーストラリアがそれぞれ難民認定したことを巡り、両国の駐香港総領事を呼び出して強い不満を表明した。香港政府の18日の発表によると、陳氏は難民認定は犯罪者をかくまう行為だとし「法律違反を許す特権