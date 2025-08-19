デニムの色選びに迷ったら、着るだけで洗練されたムードをまとえるネイビーがおすすめかも。カジュアルすぎず、大人の装いにもすっとなじみ、デイリーの着こなしに頼れる存在になりそうです。今回は、【GU（ジーユー）】から、下半身カバーも狙えるネイビーのデニムパンツをピックアップ。フォロワー数5.1万人（2025年8月17日時点）を誇るインスタグラマー、@wear___tomoさ