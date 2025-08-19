中国のIT企業・アリババ(阿里巴巴)のAI開発チームが、画像生成AI「Qwen-Image」に基づいて画像編集タスクを拡張し、キャラクターの元の見た目を維持したまま別の情景を描き出すことができる「Qwen-Image-Edit」を発表しました。Qwen-Image-Edit: Image Editing with Higher Quality and Efficiency | Qwenhttps://qwenlm.github.io/blog/qwen-image-edit/🚀 Excited to introduce Qwen-Image-Edit!Built on 20B Qwen-Image,