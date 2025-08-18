ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 新しいカギ「学校かくれんぼ」長田庄平の「ネタバレ行為」に非難集中 チョコレートプラネット テレビの話題 エンタメ・芸能ニュース 週刊女性PRIME 新しいカギ「学校かくれんぼ」長田庄平の「ネタバレ行為」に非難集中 2025年8月18日 18時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 16日に放送された「新しいカギ」の人気企画「学校かくれんぼ」 長田庄平の「ネタバレ行為」があったと週刊女性PRIMEが伝えた ネットでは「わかりやすすぎるヒント」「興ざめする」などの声が相次いだ 記事を読む おすすめ記事 福山さん性的発言を「深く反省」 フジ「不適切な会合」参加 2025年8月18日 12時11分 YOSHIKI 「この件は直接話す？」アニメ「ダンダダン」のバンド名に疑問「自殺した俺の父の名前？」 2025年8月18日 10時49分 国分太一の豪邸を訪ねると、沈んだ声色で… 騒動前に目撃されていた“ウラの顔”も 半笑いで「オマエには応援されたくねえよ」 2025年8月17日 11時9分 加藤ローサ、松井大輔氏との離婚で「頑張らなくていいって思えるようになって、私はすごく変わったなって」 2025年8月17日 22時44分 アミューズ 福山雅治の女性誌記事で声明 フジ元専務主催の懇親会参加…第三者委に回答 “拒否”は否定 2025年8月18日 7時1分