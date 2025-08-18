今日18日は、本州や四国、九州で雲が発達し、ゲリラ雷雨が発生しています。これから今夜にかけては、関東から九州の山沿いを中心にあちらこちらで雨が降り、局地的にカミナリを伴って滝のような雨の降るおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に注意・警戒するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうにご注意ください。近畿や四国などに発達した雨雲今日18日の14時30分現在、近畿や四国などの山沿いを中心に