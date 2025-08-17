世界の秘密に触れてしまったかのような、幻想的な風景です。Xユーザーの「まろじゅ」さんが投稿した空の景色が「神秘的」「自然のアート」などと反響を集めています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】まろじゅさんが「そらがはんぶんこ」というコメントとともにXに投稿したのは、8月14日午後7時ごろの三重県上空の様子をとらえた1枚。空に1本線が引かれたかのように、綺麗な2色に分かれています。右手側に