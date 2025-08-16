今夏の移籍市場ではブライトンのカルロス・バレバ獲得を目指していたマンチェスター・ユナイテッドだが、すでに交渉から撤退していたようだ。『The Athletic』によると、ブライトンは今夏バレバを放出するつもりはなく、もし交渉を再開させるのであれば、チェルシーがモイセス・カイセドを獲得した際に支払った1億1500万ポンド級のオファーが必要になるという。その金額は今夏ユナイテッドが使える予算を超えており、同メディアは