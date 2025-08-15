J1名古屋は15日、ベルギー2部コルトレイクからDF藤井陽也を完全移籍で獲得することを発表した。藤井は名古屋のアカデミー出身で、2018年にトップチームデビューを飾った。2024年1月にコルトレイクへローン移籍すると、2024年6月には完全移籍。2024-2025シーズンはリーグ戦18試合に出場した。今夏、ポーランド王者のレフ・ポズナンが獲得に乗り出していたが折り合わず、この度、1年半ぶりの古巣復帰となった。藤井はクラブを通じて