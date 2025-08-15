°ËÀªºê¥ª¡¼¥È¤ÎSG¡ÖÂè29²ó¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×Í¥¾¡Àï¤¬±«¤Î¼¾ÁöÏ©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢5ÏÈ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÎëÌÚ·½°ìÏº¡Ê30¡áÉÍ¾¾¡Ë¤¬Á°¤ò¹Ô¤¯¹õÀîµþ²ð¤ò7¼þ²óÌÜ4³Ñ¤ÇµÕÅ¾¡£»Ë¾å7¿ÍÌÜ¤ÎSG¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤òÃ£À®¤·¤¿¡£2Ãå¤Ï¹õÀî¡¢3Ãå¤Ï¶â»ÒÂçÊå¤À¤Ã¤¿¡£¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢·è¤·¤Æ´¶¾ð¤òÉ½¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤ÃË¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£2ÅÙ¡¢3ÅÙ¡¢¹ç·×5ÅÙ¡¢´ÑµÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿¡£ÎòÂåÃ±ÆÈ3°Ì¤È¤Ê¤ëSG16ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãç´Ö