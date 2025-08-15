Newspeak、EP『Glass Door』リリース！アニメ『BULLET/BULLET』EDテーマ「Glass Door」MVもYouTubeプレミア公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

国内外で活躍するスリーピースロックバンド、Newspeakが、8月13日にリリースしたEP『Glass Door』。

タイトルトラックでもあり、現在、ディズニープラス スター オリジナルシリーズで配信、劇場で公開されているアニメ『BULLET/BULLET』EDテーマとなっている「Glass Door」、新曲「Lifedance」「Coastline」も収録されたNewspeakの幅広い音楽性を感じることができるEPとなっている。なお、アニメ『BULLET/BULLET』は9話〜12話が配信スタートし、8月15日からは劇場版「弾丸決戦編」が上映スタートとなり、今後、アニメ『BULLET/BULLET』としての盛り上がりも加速していく。

EPに収録される新曲「Lifedance」「Coastline」も個性の強い楽曲となっている。「Lifedance」はNewspeak流のダンスナンバーとなっており、ライブでも映える楽曲。「Coastline」はこの夏にぴったりの開放感溢れるナンバーとなっている。「Glass Door」とは異なったタイプの楽曲となっており、聞き応えのあるEPとなっていること間違いない。

そして、「Glass Door」のミュージックビデオがNewspeakのYouTubeアカウントでプレミア公開された。「Glass Door」に込めた想いと、アニメの世界観が交錯するミュージックビデオとなっている。

さらにEPを引っ提げて東名阪で開催する対バンツアー「Newspeak presents “Glass Door Tour”」も決定。早速ファンクラブチケット先行販売がスタートしている。各公演のゲストアーティストは後日発表となる。

●リリース情報Newspeak EP『Glass Door』配信中

1.Glass Door

2.Lifedance

3.Coastline

4.Glass Door (Anime Version)

ストリーミング、ダウンロードはこちら

https://Newspeakjp.lnk.to/GDsglPu

●作品情報

『BULLET/BULLET』

ディズニープラス スターで2025年７月16日(水) 独占配信

1話〜12話放送中

劇場版「弾丸疾走編」

8月15日(金) 新宿ピカデリー他、全国公開

ギア：井上麻里奈

シロクマ ：山路和弘

ノサ姉：釘宮理恵

カウ姉：花澤香菜

エイ婆：折笠愛

ナカ兄：関智一

ノア：瀬戸麻沙美

バレル：古川慎

ウィール：茂木たかまさ

リン：若井友希

監督・原案：朴性厚

原作：E&H production・ギャガ

シリーズ構成：金田一士

キャラクターデザイン・総作画監督：吉松孝博

「ガッチャ」デザイン：辻󠄀野芳輝

コンセプト・メカニックデザイン：天神英貴

キーアニメーター：佐野誉幸、赤井方尚、諸貫哲朗

美術監督：赤井文尚

色彩設計：鎌田千賀子

3D統括：菅友彦

カーアクションディレクター：三沢伸

撮影監督：李周美

編集：柳圭介,ACE

音響監督：藤田亜紀子

音響効果：中野勝博

音響制作：INSPIONエッジ

音楽：堤博明

音楽プロデューサー：小林健樹

製作：ギャガ

アニメーション制作：E&H production

●ライブ情報

Newspeak presents “Glass Door Tour”

2025年10月18日(土)

大阪：Music Club JANUS

OPEN 17:30 ／ START 18:00

問い合わせ先：GREENS 06-6882-1224

2025年10月31日(金)

愛知：ell.FITS ALL

OPEN 18:30 ／ START 19:00

問い合わせ先：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100

2025年11月4日(火)

東京：SHIBUYA CLUB QUATTRO

OPEN 18:15 ／ START 19:00

問い合わせ先：H.I.P. 03-3475-9999 / www.hipjpn.co.jp

※各公演のゲストアーティストは後日発表いたします。

チケット：

スタンディング \5,500(税込) ／ 学割スタンディング \4,000(税込)

ファンクラブ “Newspeak Family”先行受付期間

2025年8月13日(水)12:00〜8月17日(日)23:59

入会はこちら

https://fanicon.net/fancommunities/5807

オフィシャル先行（抽選）受付期間

2025年8月18日(月)12:00〜8月31日(日)23:59

https://eplus.jp/newspeak/

企画・制作：株式会社次世代 / H.I.P.

