Newspeak、EP『Glass Door』リリース！アニメ『BULLET/BULLET』EDテーマ「Glass Door」MVもYouTubeプレミア公開！
国内外で活躍するスリーピースロックバンド、Newspeakが、8月13日にリリースしたEP『Glass Door』。
タイトルトラックでもあり、現在、ディズニープラス スター オリジナルシリーズで配信、劇場で公開されているアニメ『BULLET/BULLET』EDテーマとなっている「Glass Door」、新曲「Lifedance」「Coastline」も収録されたNewspeakの幅広い音楽性を感じることができるEPとなっている。なお、アニメ『BULLET/BULLET』は9話〜12話が配信スタートし、8月15日からは劇場版「弾丸決戦編」が上映スタートとなり、今後、アニメ『BULLET/BULLET』としての盛り上がりも加速していく。
EPに収録される新曲「Lifedance」「Coastline」も個性の強い楽曲となっている。「Lifedance」はNewspeak流のダンスナンバーとなっており、ライブでも映える楽曲。「Coastline」はこの夏にぴったりの開放感溢れるナンバーとなっている。「Glass Door」とは異なったタイプの楽曲となっており、聞き応えのあるEPとなっていること間違いない。
そして、「Glass Door」のミュージックビデオがNewspeakのYouTubeアカウントでプレミア公開された。「Glass Door」に込めた想いと、アニメの世界観が交錯するミュージックビデオとなっている。
さらにEPを引っ提げて東名阪で開催する対バンツアー「Newspeak presents “Glass Door Tour”」も決定。早速ファンクラブチケット先行販売がスタートしている。各公演のゲストアーティストは後日発表となる。●リリース情報
Newspeak EP
『Glass Door』
配信中
1.Glass Door
2.Lifedance
3.Coastline
4.Glass Door (Anime Version)
ストリーミング、ダウンロードはこちら
https://Newspeakjp.lnk.to/GDsglPu
●作品情報
『BULLET/BULLET』
ディズニープラス スターで2025年７月16日(水) 独占配信
1話〜12話放送中
劇場版「弾丸疾走編」
8月15日(金) 新宿ピカデリー他、全国公開
ギア：井上麻里奈
シロクマ ：山路和弘
ノサ姉：釘宮理恵
カウ姉：花澤香菜
エイ婆：折笠愛
ナカ兄：関智一
ノア：瀬戸麻沙美
バレル：古川慎
ウィール：茂木たかまさ
リン：若井友希
監督・原案：朴性厚
原作：E&H production・ギャガ
シリーズ構成：金田一士
キャラクターデザイン・総作画監督：吉松孝博
「ガッチャ」デザイン：辻󠄀野芳輝
コンセプト・メカニックデザイン：天神英貴
キーアニメーター：佐野誉幸、赤井方尚、諸貫哲朗
美術監督：赤井文尚
色彩設計：鎌田千賀子
3D統括：菅友彦
カーアクションディレクター：三沢伸
撮影監督：李周美
編集：柳圭介,ACE
音響監督：藤田亜紀子
音響効果：中野勝博
音響制作：INSPIONエッジ
音楽：堤博明
音楽プロデューサー：小林健樹
製作：ギャガ
アニメーション制作：E&H production
●ライブ情報
Newspeak presents “Glass Door Tour”
2025年10月18日(土)
大阪：Music Club JANUS
OPEN 17:30 ／ START 18:00
問い合わせ先：GREENS 06-6882-1224
2025年10月31日(金)
愛知：ell.FITS ALL
OPEN 18:30 ／ START 19:00
問い合わせ先：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
2025年11月4日(火)
東京：SHIBUYA CLUB QUATTRO
OPEN 18:15 ／ START 19:00
問い合わせ先：H.I.P. 03-3475-9999 / www.hipjpn.co.jp
※各公演のゲストアーティストは後日発表いたします。
チケット：
スタンディング \5,500(税込) ／ 学割スタンディング \4,000(税込)
ファンクラブ “Newspeak Family”先行受付期間
2025年8月13日(水)12:00〜8月17日(日)23:59
入会はこちら
https://fanicon.net/fancommunities/5807
オフィシャル先行（抽選）受付期間
2025年8月18日(月)12:00〜8月31日(日)23:59
https://eplus.jp/newspeak/
企画・制作：株式会社次世代 / H.I.P.
©E&H/GAGA
関連リンク
Newspeakオフィシャルサイト
https://newspeak.jp/bio/
『BULLET/BULLET』公式サイト
https://bullet-bullet.com/