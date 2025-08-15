ドジャース・大谷翔平の本塁打ペースがまた上がってきた。７月の５試合連続に続き８月に入り４試合連続をマークし、現役ただ一人の３年連続４０本をクリアした。大谷の２０２１年から５年間の本塁打は４６→３４→４４→５４→４３。２００１、０２年のアレックス・ロドリゲス（当時レンジャーズ）以来の２年連続５０本塁打の可能性大だ。 ２年連続５０発は、右肘屈筋けん炎での負傷者リストでややペースダウンしたヤンキース