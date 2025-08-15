湘南ベルマーレは15日、昌平高(埼玉)MF山口豪太の2026年シーズンからの加入内定が決まったことを発表した。また、山口は公益財団法人日本サッカー協会より「2025年JFA・Jリーグ特別指定選手」に認定され、背番号は30に決まっている。山口は昌平の系列クラブであるFC LAVIDA時代から注目されていたレフティ。得意とするドリブル、左足で観衆を沸かせ、試合を決定づける力を持つ。U-15日本代表候補、U-16日本代表、U-17日本代表