○ 日本ハム 9 − 4 ロッテ ●＜16回戦・エスコンフィールド＞14日にニッポン放送でも放送された日本ハム−ロッテ（STVラジオの制作）で解説を務めた平野謙氏が、ロッテ・西川史礁について言及した。西川は1−5の4回無死走者なしの第2打席、福島蓮が投じた初球のフォークを、右中間を破る二塁打。平野氏は「力ありますよね。こういう形で五十幡が抜かれるのをあんまり見たことないですね。絶対に捕るんですけど、それだけ打球