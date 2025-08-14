現在韓国の大田ハナシチズンで戦術コーチを務める吉田達磨氏2024年からKリーグ1部・大田ハナシチズンで戦術コーチを務めている吉田達磨氏。ご存知の通り、彼は柏レイソル、アルビレックス新潟、ヴァンフォーレ甲府、徳島ヴォルティスの4クラブで指揮を執った経験がある。柏で采配を振るったのは、2015年シーズンの1年。ユース時代からプレーヤーとして活躍し、2002年の引退後は長く育成畑で働いた柏は彼にとって特別なクラブ。