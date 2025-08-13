日本政策金融公庫発表の「米国の関税引き上げによる中小企業への影響に関する特別調査」から、米国による貿易政策の転換が、日本の中小企業に実質的なダメージをもたらしていることが浮き彫りとなった。問題を把握していても、リソース不足で具体的な対応策が取れない企業もあるようだ。これから先、どのような姿勢で課題解決を図ればいいのか。※本連載は、THE GOLD ONLINE編集部ニュース取材班が担当する。 関税引き上げの影響、