◆米大リーグエンゼルスドジャース（１２日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャースのトニー・ゴンソリン投手（３１）が１２日（日本時間１３日）、右肘手術を受けて全治８〜１０か月となり、今季中の復帰が絶望的になったことを複数の米メディアが報じた。２２年に１６勝を挙げたゴンソリンは、２３年に右肘トミー・ジョン手術を受けて２４年はメジャーでの登板なし。今年４月３０日（同５月１日