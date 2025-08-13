プレバト!!俳句 夏の他流試合スペシャル場面カット（C）MBS MBS/TBS系全国ネットで放送中の人気バラエティ番組『プレバト!!』（毎週木曜日19時〜）が、来る8月14日の放送で記念すべき500回を迎える。先日行われた番組収録後、「俳句座談会」が開かれた。辛口審査でおなじみの夏井いつき先生と、天才俳句キッズとの対決に出演した梅沢富美男、中田喜子、千原ジュニア（千原兄弟）、蓮見翔（ダウ90000）が参加し