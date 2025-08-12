Jリーグは12日、湘南ベルマーレGKポープ・ウィリアムが7月度のJ1月間ベストセーブ賞に選ばれたことを発表した。ポープは7月1日に横浜F・マリノスからの完全移籍で湘南に加入。加入から2試合目となった第24節・セレッソ大阪戦で3-3の同点で迎えた後半45+3分、相手FWルーカス・フェルナンデスがゴール左に蹴ったボールに横っ飛びでの反応を試みる。ところがボールはDFに当たってコースが変わり、ゴール上部へ飛んでいった。それ