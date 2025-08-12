同点の7回に一挙6得点「僕らはビッグイニングをつくるのが得意」全国高校野球選手権大会で東海大熊本星翔は11日の1回戦で北海（南北海道）と対戦したが、この日地元・熊本が大雨に見舞われ、大きな被害が出た。前日（10日）の午後7時45分にバス6台に分乗し熊本を出発した控えの野球部員（1、2年生）、吹奏楽部員、チアリーディング部員ら138人は、雨の影響で試合中に到着できず、甲子園のアルプス席にはぽっかり穴が空いたような