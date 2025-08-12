Ｊ１町田がＧ大阪のＭＦネタラビ（２８）を獲得することが１２日、決定的になった。一両日中にも正式発表される。ネタラビはＪリーグ史上初のイスラエル人選手として、２３年にＧ大阪に加入。ボランチの位置でＧ大阪の主力を担い、昨季は天皇杯準優勝にも貢献した。町田は今秋から始まるアジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）へ向けて、選手層の強化が焦点になっていた。原靖フットボールダイレクターも、今季序