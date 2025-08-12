Image: Amazon.co.jp この記事は2025年3月5日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。名作や人気タイトルなど、魅力あふれるラインナップが揃っている「PlayStation 5」。とことん遊び尽くすなら、操作性に優れたコントローラーでプレイをしたいですよね。そんなあなたにおすすめしたいのが、「PlaySta