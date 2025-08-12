トランプ米大統領（右）とロシアのプーチン大統領＝2017年11月、ベトナム中部ダナン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は11日、ロシアのプーチン大統領と15日に開催する首脳会談で、ロシアが占領するウクライナの領土の一部を返還するよう求める考えを示した。会談では「最初の2分間でディール（取引）が可能かどうか判断できる」と述べ、プーチン氏の出方を見極めると説明した。米ロ首脳会談の結果をウク