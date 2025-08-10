山梨・身延町の本栖湖の湖畔で10日朝、水上スポーツをしていたとみられる男性が倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。午前9時半ごろ、身延町の本栖湖で「湖畔に人が打ち上げられている」と釣りをしていた男性から110番通報がありました。警察によりますと、神奈川・相模原市に住む鎌田浩司さん（71）があおむけで倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。鎌田さんはウエットスーツを着てい