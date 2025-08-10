麻疹（はしか）の感染者が東京都内で急増している。今年の感染者数は７日時点で２８人に上り、昨年１年間（１０人）を大幅に上回っている。感染力が非常に強く、旅行や帰省で移動機会が増えるお盆期間に入ることから、都は警戒を強めている。はしかは、麻疹ウイルスによる感染症で、３９度以上の高熱と発疹を引き起こす。せきやくしゃみの飛沫（ひまつ）のほか、空気感染もする。予防にはワクチンの２回接種が有効とされる。