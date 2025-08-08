FC東京は8日、DF木村誠二(23)がベルギー1部のウェステルローに完全移籍すると発表した。同チームには現在、MF坂本一彩が所属している。木村は中学時代からFC東京のアカデミーでプレー。FC東京U-15深川、FC東京U-18でのプレーを経て、20年にトップ昇格を果たした。これまで京都、相模原、山形、鳥栖に期限付き移籍してきたが、J1では鳥栖でプレーした昨年26試合(1得点)に出場してブレイクを果たした。FC東京に復帰した今季はJ1