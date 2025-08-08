モモは6月から9月にかけて旬を迎えます。JA全農（全国農業協同組合連合会）の広報部が、モモを上手に保存する方法について、インスタグラムの公式アカウントで紹介しています。JA全農はモモの特徴やモモを保存する方法について、次のように紹介しています。【モモの特徴】・とてもデリケートで傷みやすい・水分が多く皮も薄いため、冷気、衝撃、水分に弱い・常温ではすぐ熟して柔らかくなり、冷蔵で冷やし過ぎると風味ダウン【