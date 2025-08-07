夫婦の関係って、ちょっとしたことでギクシャクしてしまいますよね。特に、パートナーの言動に「え、それどうなの？」と感じてしまうこと、ありませんか？今回は、職場の部長に「とるだけ育休」になるなよと釘を刺された夫が、実際はちっとも行動が伴っていなかった話をご紹介します。言葉と行動が一致しない夫「職場でのことです。うちの夫は、私の出産に伴い会社で育休をとってくれました。会社の部長に許可を得たときに部長から