¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¼çÂê²Î¤Ë¡ÖÁ´Á³´·¤ì¤Ê¤¤¡×°à¤¨¤ë»ëÄ°¼ÔÂ³½Ð¡¢ÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¤ÈÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Ë½Ð¤¿¡È¶Êºî¤ê¡É¤Îº¹
¡ÔºÇ½é¤ÏÉÔ²÷¤Ç¤â¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤¿¤é¼ª¤Ë´·¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ÊüÁ÷¤«¤é3¤«·î·Ð¤Ã¤¿º£¤Ç¤âÁ´Á³´·¤ì¤Ê¤¤¡Õ
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ«¥É¥é¤Ç¤ÏÈ±¤òÀÚ¤Ã¤Æ½Ð±é¡Ä¥Ð¥Ã¥Á¥ê¥á¥¤¥¯¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î¥ß¥»¥¹Âç¿¹¸µµ®
¡¡10Ëü°Ê¾å¤¤¤¤¤Í¤¬¤Ä¤¤¤¿¡¢X¤ÎÅê¹Æ¡Ê¸½ºß¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£RADWIMPS¤¬²Î¤¦¿Íµ¤Ä«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ø»òÊª¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥Ý¥¹¥È¤À¡£
¡ÖÆâÍÆ¤â¥¥ã¥¹¥È¤â¹¥É¾¤Ç³ê¤ê½Ð¤·¤«¤é½çÄ´¤À¤Ã¤¿¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¤¹¤¬Í£°ì¡¢¼çÂê²Î¤¬ÊüÁ÷Åö½é¤«¤é¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£¸¡º÷¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¤â¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¼çÂê²Î¡Ù¤ÈÆþ¤ì¤ë¤È¡Ø¤Ò¤É¤¤¡Ù¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¡£
¡¡½¾Íè¤ÎÄ«¥É¥é¤Î¼çÂê²Î¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¸½ÂåÅª¤Ê¥Æ¥ó¥Ý¤Î¾å¤Ë¡¢¤è¤¯Ê¹¤¼è¤ì¤Ê¤¤Æñ¤·¤¤²Î»ì¡¢¥É¥é¥ÞÆâÍÆ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Îº£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¤¬¶áÌ¤ÍèÅª¤ÊÉ÷·Ê¤ÎÃæ¤òÁö¤ê²ó¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡£¤Ê¤¼¤³¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¼ó¤ò¤Ò¤Í¤ë¥ì¥Ù¥ë¡×
¡¡¤È¡¢Ä«¥É¥é¤Ë¾Ü¤·¤¤¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÄÅÅÄ½Õ»Ò¤µ¤ó¡£
¡¡RADWIMPS¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢º£Ç¯¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ð¥ó¥É¡£¿·³¤À¿´ÆÆÄ¤Î¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¡Ê2016Ç¯¡Ë¡¢¡ØÅ·µ¤¤Î»Ò¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¤¹¤º¤á¤Î¸ÍÄù¤Þ¤ê¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ç¤ÏÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¤¬²»³Ú¤òÃ´Åö¤·¡¢¼çÂê²Î¡¦ºîÉÊ¤È¤â¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£¤½¤ÎºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤ë²»³Ú²È¤Î¤Ï¤º¤À¤¬¨¡¡£
¡Ö¤µ¤¹¤¬¡×¤È»×¤ï¤»¤¿ÊÆÄÅ¸¼»Õ
¡ÖÄ«¥É¥é¤ÈÌîÅÄ¤µ¤ó¤Î¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£Ä«¥É¥é¤Î¼çÂê²Î¤È¤¤¤¨¤ÐÊ¿Æü¤ÎËèÄ«Î®¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆþÇ°¤ÊÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤µ¤ó¤Ï¡¢À©ºîÂ¦¤«¤éÂæËÜ¤ÈÃ»¤¤»ñÎÁ±ÇÁü¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤«¤é¶Êºî¤ê¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÈËèÆü¿©¤¨¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤«¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¤â¤Î¤òºî¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡É¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆÄÅ¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð½Å¸ü¤Ê¶Ê¤ò½ñ¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬Ä«¥É¥é¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÌîÅÄ¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¡ÊÄÅÅÄ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡ÌîÅÄ¤ÏÈÖÁÈ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡¢
¡Ô¡ØÄ«¡¢½Ð¤¿¤¯¤Ê¤¤ÉÛÃÄ¤«¤éÇç¤¤½Ð¤¹ÎÏ¤¬Í¯¤¯¤è¤¦¤Ê¸ú¤ÌÜ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡Ù¡¢¡Ø¤Î¤Ö¤ËÉé¤±¤Ì¿ð¡¹¤·¤¤À¸Ì¿ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡Ù¡¢¡ØÄ©Àï¤ÈËÁ¸±¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡Ù¤ò¼ç´ã¤Ëºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡Õ¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä©Àï¤·¤¹¤®¡¢µ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤ê¤¹¤®¤¿¤«
¡ÖÄ©Àï¤·¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤Î¸Î¶¿¡¦¹âÃÎ¤òË¬¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿¤È¤¤«¤éµ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢À©ºîÂ¦¤¬°Õ¸«¤ò¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È´ª¤°¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÊÁ°¡¢¡Ø¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê2011Ç¯¡Ë¤ÇÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤¿¼çÂê²Î¡Ø¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤âÄ«¥É¥é¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Â¾¤Ë¤âBUMP OF CHICKEN¤¬²Î¤Ã¤¿¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡Ù¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Î¼çÂê²Î¡Ø¤Ê¤Ê¤¤¤í¡Ù¤â¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«²Î»ì¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ó¡¼¥È¤È²ÎÀ¼¡¢À¶¸¶²ÌÌí¤µ¤ó¤Î±ÇÁü¤¬Ä«¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¿ð¡¹¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¶Ê¤È±ÇÁü¤¬¤³¤È¤´¤È¤¯¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Ê¤Î¤Ï¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤¯¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡6·î19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè59ÏÃ¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤â¼çÂê²Î¤âÎ®¤ì¤º¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤¬¥É¥é¥Þ¤ÎºÇ¸å¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î±é½Ð¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î²ó¤¬¡Ø¿À²ó¡Ù¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÈéÆù¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡8·î7Æü¤Ë¤Ï¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ßRADWIMPS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¦Ìë10»þ¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¤ÈRADWIMPS¤¬À©ºî¤ÎÎ¢ÏÃ¤ò¸ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
