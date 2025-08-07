【アコ メモリアルロビーver.】 2026年6月 発売予定 価格：26,400円 あみあみは、フィギュア「アコ メモリアルロビーver.」を2026年6月に発売する。価格は26,400円。 本製品は、スマホゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より、ゲヘナ学園の風紀委員「天雨アコ」が、先生との賭けに負け、罰ゲームとして首輪をつけることになる絆ス