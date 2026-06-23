思わぬ足踏みを乗り越え、決意の再出発となった。発熱のためW杯グループリーグ第2戦チュニジア戦前日練習からチーム活動を離れていた日本代表FW町野修斗(ボルシアMG)が22日、ピッチでの個別練習をスタートし、「もう大丈夫。コンディションを上げていきたい」と意気込みを語った。MF遠藤航に代わる追加招集で今月11日にW杯メンバー入りを果たした町野は18日にチュニジア戦開催地のメキシコ・モンテレイに入った後、体調が悪化