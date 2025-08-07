ヘンリー王子との確執やアンドルー王子のセックススキャンダルなど、世間の注目を集めている英王室に、隠し子騒動が浮上したようだ。アメリカ・ミネソタ州に暮らす女性が、ヴィクトリア女王の隠し子の子孫だと訴えている。【写真】チャールズ国王＆カミラ王妃、英王室の夏の風物詩、競馬のロイヤルアスコット開催に馬車で来場RadarOnlineによると、米ミネソタ州に暮らすアンジェラ・ウェブ・ミリンコビッチが、彼女と自分の妹