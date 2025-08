これぞ種族を超えた友情……! YouTubeチャンネル「Toby&Candy Family」では、心優しいハスキー犬と心を通わせていく恐れ知らずの子猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「笑顔になれる動画をありがとう!」「こんなかわいい子たちと1日を過ごしてみたい」の声が続出しました。大型犬2匹の迫力にもおびえず…注目を集めたのは「Fearless Kitten Attacks Gentle Husky in Their Very First Encounter!」という動画。初対