■ＭＩＣ 1,321円(+300円、+29.4％) ストップ高 ＭＩＣ [東証Ｓ]がストップ高。同社は13日の取引終了後、25年3月期第3四半期累計（4-12月）の単体決算発表にあわせ、通期の業績・配当予想を上方修正した。今期の売上高予想を6億円増額して120億円（前期比18.6％増）、最終利益予想は1億4900万円増額して5億6800万円（同55.6％増）に見直した。期末一括配当予想は6円40銭増額して24円（前期比4円増配）に引き上げており