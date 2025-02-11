俳優のオダギリジョー（48歳）が、2月11日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。“朝ドラあるある”を語った。10日に都内で行われた、サントリー「ザ・プレミアム・モルツ」の新CM「プレモル子ちゃん」シリーズの発表会後、CMで共演するオダギリ、伊藤沙莉、広瀬すずが番組のインタビューに対応。広瀬は「なつぞら」（2019年）、オダギリは「カムカムエヴリバディ」（2021〜2022年）、伊藤は「虎に翼」（2024年